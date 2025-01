Carrarese-Spezia, l’ex rosa Elia: «Siamo stati perfetti»

Dopo il netto successo per 0-4 dello Spezia sul campo della Carrarese, allo Stadio dei Marmi, l’allenatore degli ospiti, Luca D’Angelo, ha preso la parola in sala stampa.

«Siamo molto felici, sia per esser tornati a vincere lontano dal ‘Picco’, sia per esserci aggiudicati una gara molto sentita e importante sia per noi che per i nostri tifosi – ha esordito -. Siamo stati perfetti, riproponendo tutto ciò che avevamo preparato durante la settimana e quando si offrono prestazioni così, non si può far altro che esser contenti e orgogliosi, specialmente quando si domina il gioco come abbiamo fatto oggi a Carrara. Sono davvero contento per la prova offerta oggi, ma da ora voglio già pensare alla sfida di venerdì prossimo contro il Sassuolo: massima concentrazione fin da subito per mettere in campo un’altra prestazione super come quella offerta oggi. Il rammarico di oggi è non aver avuto i nostri tifosi al seguito, ma ci hanno fatto sentire ugualmente il loro amore e la passione che nutrono per la maglia bianca e non possiamo far altro che ringraziarli e dedicare loro la vittoria odierna».