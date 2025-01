Carrarese-Spezia, D’Angelo: «Bellissima partita, loro qui hanno battuto anche il Palermo»

Dopo il netto successo per 0-4 dello Spezia sul campo della Carrarese, allo Stadio dei Marmi, l’allenatore degli ospiti, Luca D’Angelo, ha preso la parola in sala stampa.

«Bellissima partita, abbiamo giocato di squadra. Avevo visto bene lo Spezia anche con la Juve Stabia. Oggi c’è anche il risultato pieno. La squadra ha battagliato per 97′ di partita, ma sinceramente non ho visto differenze rispetto alla gara con la Juve Stabia dal punto di vista della prestazione. Kouda? Volevo meno riferimenti per i difensori della Carrarese e oggi Kouda ha fatto molto bene il suo, eseguendo benissimo ciò che avevamo preparato in allenamento. Elia? Sta facendo un campionato eccezionale, è continuo nelle prestazioni. Poi se fa gol e assist sono ancora più contento. Stiamo facendo un campionato straordinario. Tifosi? Questa vittoria è dedicata a loro. Siamo venuti qui con assenze importanti e abbiamo fatto una grande prestazione. La Carrarese sta facendo un bellissimo campionato, qui ha battuto anche il Palermo. Nagy ha avuto una ricaduta dopo un contrasto aereo, dobbiamo valutare. Soleri aveva un’infiammazione al tendine, non era il caso di rischiarlo».