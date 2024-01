Catanzaro-Palermo, Corini: «Ranocchia calciatore di qualità, ha alzato il livello della rosa»

Intervenuto in mixed-zone il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato così del pari contro il Catanzaro:

«Il Catanzaro è una squadra che palleggia, in contrattacco sono pericolosi. Per me chi è entrato ha fatto molto bene. La doppia punta non ce l’avevo, per via della squalifica di Soleri. Ho optato per un centrocampo solido, con fisicità. Debutto Ranocchia? Con la società eravamo d’accordo di trovare giocatori che alzassero il livello della rosa e con FIlippo e Diakité lo abbiamo fatto. Ranocchia ha fatto molto bene è un ragazzo equilibrato, solido, ha dimostrato le sue qualità ci darà una grande mano. Avevamo un’idea di come pressare il Catanzaro, eravamo sicuri di trovare spazi importanti e nel secondo tempo l’abbiamo fatto molto bene, Filippo ci dà qualità tra le linee».