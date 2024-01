A Catanzaro il Palermo non va oltre l’1-1: il solito Segre tiene a galla i rosanero

Il Palermo cerca la continuità dopo la vittoria al Barbera contro il Modena. I rosanero devono confermarsi anche in trasferta dove la vittoria è ormai un miraggio e di fronte ci sarà il Catanzaro di Vivarini che sta vivendo una flessione evidente. I padroni di casa la sbloccano nel primo tempo con Biasci, i rosanero rispondono con il solito Segre nella ripresa.

PRIMO TEMPO

Primo tempo iniziato tra Catanzaro e Palermo. Nessuna occasione da segnalare dopo i primi 6 minuti di gioco. Soleri sfiora il gol dopo 10 minuti ma Fulignati si oppone da pochi passi. Al 13′ buona trama dei rosanero a sinistra sull’asse Di Francesco-Lund, la palla in mezzo rischia di diventare un autogol. Altro errore di Soleri sottoposta sul corner battuto da Ranocchi, altra occasione per il Palermo. Al 25′ ci prova il Catanzaro con il colpo di testa di Veroli, a lato. Al 29′ gol del Catanzaro con Biasci che arriva prima di tutti in area di rigore e batte Pigliacelli. Termina il primo tempo sul punteggio di 1-0 per il Catanzaro.

SECONDO TEMPO

Al 48′ GOOOOOL PALERMO!!! Segre di testa, tanto per cambiare è suo lo zampino. Pareggio dei rosanero. Al 52′ quasi non arriva il gol del sorpasso, vicino all’autogol il difensore del Catanzaro, per sua fortuna la palla sbatte sul palo. Occasione ghiotta per il Catanzaro con il colpo di testa di Ambrosino che sfiora il palo sinistro di Pigliacelli. Occasione Palermo all’86’ con il colpo di punta di Insigne dentro l’area di rigore, bloccato bene da Fulignati.

Azione personale di Mancuso all’89’, destro impreciso sopra la traversa.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scogniamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Verna, Pompetti, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Segre, Ranocchia, Gomes; Insigne, Soleri, Di Francesco.