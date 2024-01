Catanzaro-Palermo 1-1. I “Top e Flop” del match

Finisce con il risultato di 1 a 1 l’anticipo delle 22esima giornata di Serie B tra Catanzaro e Palermo. I rosanero ottengono un punto allo stadio Ceravolo grazie al gol di Segre che risponde alla rete del vantaggio siglata da Biasci. Gli uomini di Corini tornano a casa con un pò di rammarico per via di alcune situazioni in cui è mancata un pò di lucidità, come ad esempio nei minuti finali con Mancus, e un pò di fortuna, come in occasione del palo colpito. Ottima prova per il neo-acquisto Ranocchia, partito titolare e poi sostituito nell’ultimo quarto d’ora di partita.

Di seguito i due migliori e i due peggiori in campo dei rosanero targati Ilovepalermocalcio.com:

TOP

RANOCCHIA: un esordio più che convinte da parte del numero 14 rosanero. Gioca diversi palloni con tanta qualità e precisione, costruisce diverse azioni ed è subito un punto di riferimento per i suoi compagni. SONTUOSO.

SEGRE: ancora una volta è lui a timbrare il cartellino. Si inserisce molto bene sull’ottimo cross di Di Mariano e di testa non lascia scampo a Fulignati. Momento di forma straordinario ed è uno degli ultimi a mollare. BOMBER.

FLOP

DI FRANCESCO: poco incisivo, nervoso e assente. Una delle sue peggiori partite da quando veste la maglia rosanero. Da uno con la sua esperienza e con le sue qualità ci si aspetta sicuramente di più, anche dal punto di vista dell’atteggiamento. DELUDENTE.

LUND: altra prestazione sottotono da parte del terzino sinistro. Fa fatica a imporsi, paga anche l’invisibile prestazione di Di Francesco e in fase difensiva mostra ancora lacune. IN DIFFICOLTÀ.

Catanzaro-Palermo 1-1: le pagelle del match