Tuttosport: “Palermo, primo ko. Ma che Catanzaro!”

Come racconta Romana Monteverde su Tuttosport, il Catanzaro sceglie l’avversario più illustre per rompere il ghiaccio e conquistare la prima vittoria del campionato. Il Palermo di Inzaghi, finora imbattuto, cade 1-0 al Ceravolo dopo una prestazione sotto tono e priva del ritmo che lo aveva contraddistinto a inizio stagione.

I primi venti minuti – scrive Monteverde su Tuttosport – scorrono a ritmo compassato. Il Palermo prova ad alzare i giri del motore al quarto d’ora: Diakité rientra sul sinistro e impegna Pigliacelli, ma i giallorossi restano ordinati e compatti, lasciando il possesso ma controllando il centrocampo. Il duello tra Ranocchia e Segre da una parte e Pontisso e Petriccione dall’altra si accende, mentre le punte, Iemmello e Pohjanpalo, restano in ombra, ben marcate.

Come evidenzia Romana Monteverde nel suo servizio per Tuttosport, la partita si accende improvvisamente nella parte centrale del primo tempo: Segre ci prova con un destro controllato da Pigliacelli, Di Chiara spreca da pochi metri e Iemmello sfiora il vantaggio dopo un errore di Peda. Il Catanzaro insiste e va vicino al gol con Pontisso, fermato da Joronen, e con un colpo di testa di Iemmello finito a lato. Ma al 46’ arriva il meritato vantaggio: Brighenti batte una lunga rimessa laterale, la difesa rosanero si fa sorprendere e Cissè, sin lì poco incisivo, colpisce da due passi. È il suo quarto gol stagionale, su otto totali del Catanzaro, e il primo al Ceravolo.

Nella ripresa – scrive ancora Monteverde su Tuttosport – ci si aspetta la reazione del Palermo, ma i rosanero restano prevedibili. Pohjanpalo non trova mai la misura giusta, fallendo al 42’ una clamorosa occasione di testa da pochi metri. Iemmello, invece, sfiora il raddoppio e segna un gol annullato per fuorigioco. Joronen evita il peggio, mentre i cambi di Inzaghi (dentro Brunori e Corona) non cambiano l’inerzia del match.

Un successo prezioso per il Catanzaro, che ritrova entusiasmo e fiducia grazie alla giovane stella Cissè, classe 2005, trevigiano di origini guineane in prestito dal Verona. Per il Palermo, invece, arriva la prima vera battuta d’arresto della stagione, in attesa del difficile turno infrasettimanale contro il Monza.

Come conclude Romana Monteverde su Tuttosport, il Catanzaro si risolleva nel momento più delicato, mentre il Palermo dovrà ritrovare compattezza e ritmo per restare agganciato alle zone alte della classifica.