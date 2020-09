Da qualche ora ufficializzato, Pasquale Fazio si è presentato alla piazza giallorossa.

Queste le sue parole: «Mi ha colpito la piazza per l’entusiasmo che ho sentito. Questa è una piazza gloriosa ed il tifo parla da solo. Io sono un difensore. Nella retroguardia a tre gioco come terzo, a quattro posso fare sia il centrale che il terzino. Un anno nel 3-5-2 a Trapani ho fatto il quinto di centrocampo. Alcuni compagni li conoscevo come Carlini, Corapi, Branduani. Solo ieri mi sono allenato e ho visto una squadra che ha voglia di fare bene e si allena al massimo. Si fa quello che chiede il mister ovvero tanta intensità. Il direttore e la società sanno quello che devono fare. Si presenterà sicuramente una squadra competitiva. È un campionato difficilissimo e ci faremo trovare pronti. In alcune piazze il pubblico è il dodicesimo uomo in campo ed è un peccato trovarsi in una situazione anormale. Speriamo che i tifosi possano tornare presto».