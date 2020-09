Il tecnico del Catanzaro, Calabro, ha diramato la lista dei convocati per il match del primo turno di Coppa Italia contro la Virtus Francavilla, in programma domani pomeriggio alle 17:00 al “Ceravolo” contro la Virtus Francavilla. Non è presente nella lista Mamadou Kanoute, da giorni vicinissimo al Palermo.

Portieri: Branduani, Mittica, Iannì,

Difensori: Riggio, Fazio, Pinna, Brugnano,Napoli

Centrocampisti: Casoli, Bayeye, Verna, Risolo, Corapi, Urso, Contessa, Mirarchi,Iseppon

Attaccanti: Di Piazza, Carlini, Cusumano, Cristiano