Catanzaro, Ghion: «Abbiamo una rosa da playoff e un centrocampo tra i più forti della B»

Andrea Ghion, giocatore del Catanzaro, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la gioia del suo ritorno in campo a Modena. Fermo ai box per circa tre mesi, il centrocampista si è soffermato anche sull’attuale posizione in classifica del campionato. Di seguito un estratto delle sue parole riprese da Calciocatanzaro.it:

«La squadra non ha mai perso la sua identità e sta dimostrando di potersela giocare con chiunque. Prima di tornare avevo detto al direttore Magalini che eravamo da play off e ora speriamo di migliorare la nostra posizione. La Serie A è l’ambizione di ogni calciatore, ho un contratto con il Sassuolo e fino a prova contraria tornerò lì a fine stagione, ma è tutto possibile nel calciomercato. Dualismo con Petriccione? Anche prima ho sempre lottato per guadagnarmi una maglia da titolare anche perché credo che in Serie B ci siano poche squadre con un centrocampo come il nostro, siamo tutti molto forti e l’abbiamo dimostrato in campo. Mi sono trovato bene con Jacopo, lo stimo e posso solo imparare da lui perché ha una carriera importante alle spalle. Siamo entrambi molto tecnici, ma il mister farà le scelte migliori per il bene della squadra. Sono felice di essere tornato dopo un periodo complicato, l’infortunio era inaspettato ed evitabile, ma adesso sto bene e mi confronto giornalmente con lo staff sulle mie condizioni fisiche».