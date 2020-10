Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Catanzaro, Felice Evacuo, calciatore in forza al club giallorosso, si è espresso così:

«Ho iniziato nel settore giovanile della Lazio e per gran parte della carriera ho giocato in Lega Pro. Per fortuna sono stato sempre uno dei giocatori più ambiti della categoria, ho vinto diversi campionati e spero di aiutare il Catanzaro a conquistare l’obiettivo.





Il Girone C è molto competitivo, ci sono tante piazze che partono con l’ambizione di vincere, sarà un’annata avvincente e speriamo possa essere positiva per noi. Il gol che ricordo con più piacere? Quelli al Napoli quando giocavo con la Torres, perché sono tifoso del Napoli».