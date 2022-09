Come si legge su “Gazzetta del Sud” la festa per l’aggancio in vetta è durata giusto pochi minuti. Il tempo di rientrare negli spogliatoi ed è stata comunicata la morte di un tifoso di 52 anni. Colpito da un infarto nella curva “Massimo Capraro”, subito dopo il primo gol del Catanzaro, si è spento all’ospedale “Pugliese”, dove è stato trasportato in condizioni già critiche. E per i settemila del “Ceravolo” non c’e più stato spazio per la gioia dopo una lunga partita di cori, suoni e sfottò con i duecento rivali messinesi posizionati nella curva “Mammì”.

La società del presidente Noto, in segno di lutto, ha cancellato la consueta conferenza stampa post-gara. . Dopo è ripartito il solito spettacolo di suoni e voci con qualche scambio di sfottò con i 200 tifosi messinesi posizionati nella curva “Mammì”. Ma poco dopo il triplice fischio, quando si è diffusa la notizia, l’uscita dallo stadio è stata più mesta di quanto avrebbe potuto. Il cordoglio del club è stato immediatamente affiancato da quello del presidente della Lega pro Francesco Ghirelli.