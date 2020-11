«Chiediamo scusa alla città, ora vogliamo metterci alle spalle questa figuraccia». La pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Ternana è una batosta che il Catanzaro vuole dimenticare al più presto.

Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”, Francesco Corapi, capitano dei calabresi, si è espresso così: «È una sconfitta che non ci aspettavamo e che fa molto male. Soprattutto per come è arrivata: è stata pesantissima e una squadra come la nostra non può perdere in questo modo. Non so come spiegarla.





Ora si torna in campo? Sì, già mercoledì abbiamo un’altra partita. Per fortuna, aggiungo. Vogliamo e dobbiamo ripartire subito. Incontriamo una squadra tosta, che in questo momento a causa del Covid ha le sue problematiche. Ma è pur sempre il Palermo. Noi dobbiamo metterci alle spalle questa figuraccia.

Che messaggio mando alla città e ai tifosi del Catanzaro? Siamo amareggiati, delusi e frustrati per la sconfitta. Ci prendiamo tutte le responsabilità, perché in campo ci andiamo noi. Chiediamo scusa alla città per quanto accaduto. E speriamo di non dare altri dolori ai nostri tifosi, ma di iniziare a dare qualche gioia. La Ternana è forte, ha giocatori di categoria superiore. Ma non si può fare una partita del genere, non ci sono quattro reti di differenza tra noi e loro».