Catanzaro, Compagnon: «Ciò che accade a Palermo non ci interessa. Daremo tutto per fare risultato»

Il giocatore del Catanzaro, Mattia Compagnon, ha parlato in conferenza stampa in merito all’ultima vittoria ottenuta dai calabresi contro il Brescia, soffermandosi anche sulla prossima sfida di campionato contro il Palermo:

«Venivamo da tanti pareggi e avevamo bisogno di ritrovare i tre punti soprattutto per l’umore del gruppo. In questo modo ci prepariamo meglio alle prossime partite che saranno toste”. Infine, sulla prossima sfida con il Palermo che sta tenendo un rendimento altalenante: “Non ci deve interessare ciò che succede da quelle parti, dobbiamo pensare solo a noi stessi. Bisognerà dare il massimo per fare risultato a Palermo e in tutte le prossime partite. Il mio approccio in giallorosso? Ho avuto degli acciacchi e non è stato facile all’inizio. Adesso però ho raggiunto una condizione fisica ottimale e con il Brescia sono riuscito a dimostrare le mie qualità. Quanto al mio ruolo, sono sempre stato abituato ad adattarmi, non ho nessun problema a giocare in questa posizione e sono disposto anche a fare la fase difensiva. Voglio solo mettermi a disposizione del mister».