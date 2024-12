Palermo verso il Catanzaro: ripresa la preparazione a Torretta. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Palermo ha reso noto il report sulla seduta di allenamento svolta in data odierna, martedì 10 dicembre, in vista della prossima partita di campionato contro il Catanzaro, in programma domenica 15 dicembre:

“È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo allenato da Alessio Dionisi in vista della prossima gara casalinga contro il Catanzaro.

I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla, un lavoro aerobico e una partita su metà campo. A concludere la seduta un esercizio aerobico”.