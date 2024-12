Guardiola: «Dopo il Manchester City allenerò solo in Nazionale, altrimenti mi darò al golf»

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, in una chiacchierata sul canale YouTube di un noto chef, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alle sue ipotesi future e anche al periodo di crisi che i Cityzens hanno vissuto nell’ultimo periodo:

«Il punto di partenza per affrontare i problemi della sconfitta sarebbe stare con le persone, fondamentalmente la tua famiglia. Ma nessuno può davvero consolare la solitudine dell’allenatore di calcio. Non allenerò un’altra squadra. Non sto parlando del futuro a lungo termine, ma quello che non farò è lasciare il Manchester City e andare in un altro Paese e fare la stessa cosa che faccio adesso. Non avrei le energie. L’idea di cominciare da un’altra parte, tutto l’iter formativo e così via…No, no! Magari in Nazionale, ma quello è diverso. O lascerò il calcio per giocare a golf. Arriverà un momento in cui sentirò che ne ho abbastanza e allora smetterò definitivamente. Sono ancora giovane e quando smetterò, ci sono diverse cose che voglio fare. Una di queste è imparare il francese, dedicare il mio tempo libero a me stesso e iniziare a imparare a cucinare cose semplici».