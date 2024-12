Carrarese, Guarino: «Contro il Palermo la prima da titolare, aspettavo una partita come questa»

In occasione della partita di sabato 7 dicembre contro il Palermo, vinta 1 a 0, il giovane giocatore della Carrarese, Gabriele Guarino, ha fatto il suo debutto da titolare nel calcio professionistico. Di seguito le sue emozioni raccontate a Pianetaserieb.it:

«Sarò sincero, non avvertivo nel pre-partita una forma d’ansia collegabile al fatto di dover scendere in campo pochi minuti dopo. Sapevo di essere pronto, aspettavo questo momento da tempo. Non immaginavo che sarebbe andata così bene, questo mi ha un po’ scioccato, ma ero consapevole delle cose da fare, non avevo paura di ciò che mi apprestavo ad affrontare. Avvertivo voglia ed entusiasmo in virtù del periodo passato fuori, anche questo ha fatto la sua parte. Non è stato un periodo facile. Da alcuni punti di vista penso di essere cambiato: venivo da un’esperienza come quella al Mondiale Under 20, senza alcun dubbio la più importante della mia carriera, ma a novembre dell’anno scorso ho patito un infortunio che mi ha portato a stare fuori per tanto tempo e ad uscire da quello che sembrava che potesse essere il mio percorso nel breve termine».

«Ciononostante – prosegue Guarino – non ho mai mollato né mi sono arreso, credevo nelle mie qualità e aspettavo una partita come quella contro il Palermo. Volevo giocare, ne avevo parlato con il mister per chiedergli quando sarebbe arrivato il mio momento, e quella che ho ricevuto è stata una grande rassicurazione: dovevo solo attendere, ma sia lui che la società nutrivano fiducia in me. L’opportunità è arrivata, sono tornato a sentirmi felice come prima. Quella contro il Palermo è stata la mia prima partita da titolare nei professionisti, quindi è indubbiamente un punto di partenza. Il mio obiettivo personale, da qui in avanti, è giocare il maggior numero possibile di partite e fare bene, mentre quello di squadra è senza alcun dubbio il raggiungimento dei traguardi fissati, così da regalare quante più gioie possibili ai tifosi».