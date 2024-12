Brescia, Castagnini: «Io il primo responsabile di questo momento. Dobbiamo lavorare»

Il direttore sportivo del Brescia, Renzo Castagnini, è intervenuto durante la conferenza stampa di Pierpaolo Bisoli, nominato nuovo allenatore dopo l’esonero di Rolando Maran. Di seguito un estratto delle parole rilasciate dall’ex dirigente del Palermo:

«Pierpaolo ha bisogno di poche presentazioni. Ha giocato qui e tutti sanno che persona è. Vedremo che suggerimenti ci darà in merito al mercato. Quando arriva un nuovo allenatore bisogna capire in che modo è necessario intervenire. Qualche problema è chiaro che c’è se siamo in questa posizione di classifica. Il primo ad avere delle difficoltà in merito sono proprio io. Spiegare però tutta la situazione sarebbe complesso. Abbiamo avuto anche tanti infortuni che hanno condizionato il percorso. Passerà, noi dobbiamo lavorare».