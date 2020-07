Antonio Calabro rimane in pole per la panchina del Catanzaro. In attesa della firma, ormai imminente, del nuovo direttore generale Foresti, il club giallorosso ora confida nel fatto che Calabro possa liberarsi dalla Viterbese. Ma intanto, stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, proprio in questi minuti il Catanzaro sta incontrando Raffaele, attualmente a Potenza. Si tratta però solo di un modo per cautelarsi nel caso in cui Calabro non riuscisse a liberarsi dalla Viterbese. .