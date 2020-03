Il Catania torna a vincere al Massimino grazie al termine di una partita molto combattuta. Primo tempo che si apre con il Catania avanti: premia la scelta di far giocare Alessio Curcio dal primo minuto, grazie anche alla bravura del numero dieci di conquistare e poi trasformare il rigore che porta in vantaggio i rossazzurri. Scatenato, Curcio, pochi minuti più tardi sfiora anche il raddoppio, ma la gara parla chiaro: entrambe le squadre vogliono far bene e alla mezz’ora la Vibonese spreca malamente l’occasione del pari con Emmausso. Pari che comunque arriva proprio con lo stesso Emmausso che va a chiudere una bella triangolazione. Nel secondo tempo girandola di cambi e poche emozioni, almeno fino alla fine: Pinto prende il tempo ad un avversario e serve al centro dell’area Mazzarani che insacca e decide il match del Massimino.