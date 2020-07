Il Catania della nuova era Sigi si appresta a pensare all’organico per la prossima stagione. Intanto secondo quanto riporta “La Sicilia” in settimana è atteso a Torre del Grifo, Joe Tacopina per avere un quadro preciso della situazione e coinvolgere famiglie facoltose all’interno del progetto. Intanto sul fronte allenatore dovesse andare via Lucarelli, prende piede l’ipotesi Auteri.