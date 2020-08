L’incubo fallimento del Catania sta diventando sempre più un lontano ricordo; dopo l’acquisizione da parte di S.i.g.i, nella serata di ieri sono stati effettuati i primi bonifici riguardanti il pagamento degli stipendi dei giocatori ed oggi, come riportato da “La Sicilia”, verrà anche versata la tassa di iscrizione al campionato di serie C. A seguito dell’udienza svoltasi nella sezione fallimentare, i legali Ferraù ed Augello, si sono diretti immediatamente a Torre del Grifo Village, per chiudere rapidamente le pratiche riguardanti i debiti sportivi. E se questo non bastasse il primo cittadino di Catania, attualmente sospeso dalla carica, Salvo Pugliese, ha donato 10 000 euro alla società, gesto sicuramente apprezzato da una proprietà che, in pochissimo tempo, ha salvato i rossoazzurri da quello che sarebbe stato un epilogo a dir poco tragico.