Dopo ben 72 ore di consultazioni, il Tribunale di Catania ha accettato il concordato preventivo in bianco presentato dal Catania Calcio. L’esito della discussione è stato depositato alle 16. Stando a quanto riferito da “Lasicilia.it”, due commissari (Guzzardi e Rossi) entrano nel Cda etneo per vigilare sull’operato della società presieduta da Gianluca Astoria. Il Catania ha ricevuto una seconda Pec nella quale si dà un tempo di cinque giorni, al massimo, per presentare il nuovo piano industriale di rilancio.