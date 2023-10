Il Catania è stato sconfitto dall’Avellino per 2-0. Il tecnico Tabbiani va verso l’esonero. Come riportato da “Repubblica.it” al suo posto la dirigenza rossazzurra darà nelle prossime il benservito al tecnico genovese, 12 punti in 10 partite, e sembra orientata a sostituirlo con Silvio Baldini (che avrebbe superato nelle preferenze Rolando Maran), ex tecnico del Palermo, che tornerebbe a Catania dopo la parentesi in A nella stagione 2007/08.