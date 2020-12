Intervenuto in conferenza stampa, Manuel Sarao, calciatore in forza al Catania, si è espresso così:

«Sono molto contento per il gol, che mancava da tanto, ammetto che mi mancava, ero fermo da un po’. Quella di oggi (ieri, ndr) era una gara difficile, perché chi gioca contro di noi vuole sempre fare la partita della vita, siamo stati bravi ad entrare in campo con lo spirito giusto ed interpretare bene il match, non credo ci sia mai stata per loro la possibilità di riaprirlo.





Purtroppo le assenze pesano ma facciamo quadrato tra di noi, siamo sempre più consapevoli di poter realizzare cose importanti. Abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister per incanalare la gara verso i binari giusti, siamo molto soddisfatti.

La coesistenza con Pecorino? Emanuele è un bravo ragazzo ed è un ottimo giocatore, davanti formiamo un bel reparto e dobbiamo migliorare per crescere di più. I nostri orizzonti? La Cavese. Pensiamo a recuperare già dall’allenamento di domani, perché abbiamo la testa già a domenica. Dedico il gol alla mia famiglia, mi sono stati accanto in un momento complesso che non avevo mai passato in carriera, sono sempre con me».