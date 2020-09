Intervenuto ai microfoni di “Futura Production”, Antonio Santurro, neo portiere del Catania, ha parlato delle ambizioni degli etnei nel Girone C. Ecco le sue parole:

«Sono motivatissimo, non vedo l’ora d’iniziare. Sono convinto che faremo un buon campionato. A livello mentale saremo molto umili e giocheremo con grande aggressività, fame e voglia di dare tutto. Il Bari sarà la favorita per la vittoria finale, è un gradino sulla carta superiore agli altri. Poi vedremo un gruppo di squadre che se la giocherà e penso ne faremo parte anche noi. E’ presto e difficile fare programmi in un contesto anomalo con tante variabili. Ma noi ce la giocheremo con tutti, questo è poco ma sicuro».