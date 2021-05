Il Catania, nella giornata odierna, come riporta “Itasportpress.it”, ha presentato la propria documentazione di conti e bilanci (primo step necessario per partecipare al prossimo campionato di serie C 2021/22) alla Covisoc relativa all’indicatore di Patrimonializzazione.

Documento determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021 e sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal Collegio sindacale. Ora si attende il responso dell’organo di controlloche dovrà dare il via libera per la stagione che scatterà regolarmente e non come lo scorso anno in autunno. Se tutto andrà bene, successivamente il club etneo dovrà procedere all’iscrizione del campionato 2021/22.