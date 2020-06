Quello di oggi era l’ultimo giorno di contratto per diversi tesserati del Catania e le posizioni prese in vista del futuro sono state divergenti. Stando a quanto riferito da “Catanista.eu”, Marco Biagianti, Orazio Di Grazia e Leo Steve Beleckl hanno accettato l’estensione contrattuale a titolo gratuito, fino al 31 agosto 2020, ma Andrea Esposito, Giovanni Marchese e Giuseppe Rizzo non hanno firmato e per questo motivo da domani saranno svincolati. Per quanto riguarda Gabriele Capanni, invece, il suo prestito è stato prolungato fino alla nuova data di conclusione della stagione sportiva 2019/2020.