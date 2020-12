Il Catania ha diramato un comunicato di precisazione riferito alla nota precedente in cui si comunicava che la squadra etnea giocherà i match casalinghi a Lentini.

Di seguito la precisazione pubblicata dal sito ufficiale del Catania:





“Con riferimento alle errate e frettolose interpretazioni diffuse da alcune testate giornalistiche, il Calcio Catania ritiene opportuno e doveroso puntualizzare che l’autorizzazione in questione non implica una definitiva decisione di utilizzare lo stadio “Nobile” per tutte le gare interne del prosieguo della stagione ma, più semplicemente, consentirà tale soluzione fino alla presentazione di una nuova istanza per il ritorno al “Massimino”, attualmente previsto per il 23 dicembre 2020 in occasione di Catania-Catanzaro”.