Come si legge su “La Sicilia” un 34enne è stato arrestato in quanto sfuggito ai controlli del posto di blocco con patente scaduta e motore non assicurato, ha investito un carabiniere provocandogli lievi ferite nonché egli stesso, rovinando poi a terra, è risultato affetto da contusioni ed escoriazioni, come poi diagnosticate dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro.