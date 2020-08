Si è tenuta a Nicolosi la presentazione del libro ‘Il rosso e l’azzurro. Catania, novant’anni di una maglia’. Presente anche il Direttore dell’Area Sportiva rossazzurra Maurizio Pellegrino che ha rilasciato un’intervista al quotidiano “La Sicilia”.

Di seguito alcune sue parole: «Per migliorare la squadra servono sia calciatori già affermati in questa categoria che giovani da far crescere. C’è già una buonissima base. Ci sono tantissimi calciatori sotto contratto, per cui dobbiamo essere molto attenti a cogliere le possibilità che il mercato offre. Raffaele? Persona dedita al lavoro, mette grande impegno ed ha idee chiare. La squadra lo segue tantissimo. Siamo partiti col piede giusto».