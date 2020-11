ll Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino ha parlato durante “Corner”, su “Telecolor“, a proposito del pareggio nel derby di lunedì sera contro un Palermo in piena emergenza.

«Siamo delusi perchè ci aspettavamo qualcosa di diverso nella prestazione, essere più aggressivi e vogliosi. Avevamo caricato anche abbastanza questa gara in settimana, sapevamo l’importanza del ritorno al derby dopo tanti anni però i riscontri non sono stati quelli attesi. Soprattutto nel primo tempo. Poi c’è stata una buona reazione nella ripresa, cercando di fare qualcosa di più, però siamo mancati nel principio che non deve mancare mai la capacità di aggredire dal primo minuto, non solo il Palermo ma qualsiasi squadra. Atteggiamento quasi remissivo nei primi 45′, ci si aspettava una partenza lanciata da parte del Palermo in modo che poi venisse punito nei momenti di poca lucidità. Dopo i primi 15 minuti, la situazione è peggiorata perchè non c’è mai stata ricerca della palla, sprecavamo quando la riconquistavamo. Approccio sbagliato, non credo si sia trattato di deconcentrazione. Il Palermo ci ha messo in difficoltà, ha giocato bene, mi è piaciuto tanto. Onore a loro per la gara disputata, complimenti. Ne approfitto per ringraziare il Presidente Mirri e tutta la dirigenza del Palermo per la grande accoglienza ricevuta e spero di ricambiarla con affetto nel match di ritorno. Il Palermo è un’ottima squadra e, nonostante la differenza di punti, sicuramente risalirà in classifica».