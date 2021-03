Manca meno di mezzora al fischio d’inizio di Catania-Palermo, derby valido per la 28^ giornata di Serie C. Nella tribuna stampa dello stadio “Angelo Massimino” di Catania presenti, oltre al presidente Dario Mirri, anche i calciatori rosanero squalificati e infortunati che non hanno preso parte al ritiro di Comiso.

Tutti, ad eccezione di Kanoute, che secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è rimasto a Palermo. Ricordiamo che l’attaccante rosanero era stato escluso già in occasione della trasferta di Viterbo per motivi disciplinari e si unirà, a meno di clamorose sorprese, ai compagni soltanto da domani. In alto le foto della “formazione” rosanero presente in tribuna stampa a fare il tifo per i compagni che scenderanno in campo.