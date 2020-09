Come si legge su “Catanista.eu” le strade del nuovo Catania e di Fabio Pagliara sembrano destinate ad unirsi definitivamente. Nelle prossime ore, infatti, potrebbero esserci novità importanti per l’ingresso del segretario generale Fidal in società. Merito della SIGI e dell’avvocato Giovanni Ferraù che, anche in sede di presentazione della card, aveva affermato che le interlocuzioni stavano proseguendo, alla ricerca del ruolo migliore per lo stesso dirigente.