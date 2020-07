Come si legge su “La Sicilia” tra le offerte presentate entro le ore 12 di ieri al Tribunale per rilevare le quote del Catania, non figura quella di Joe Tacopina. I motivi sono ricollegabili a problemi di tempistica, dato che ancora i suoi legali stanno esaminando le carte fornite dall’ormai ex amministratore unico Astorina. Ciò però non esclude un suo coinvolgimento. Lo stesso avvocato manager americano, infatti, lo ha confermato.