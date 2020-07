Domani è il giorno decisivo per la vendita del Catania, infatti domani si apriranno le buste e si vedrà chi la spunterà tra Tacopina e la Sigi. Secondo quanto riporta “La Sicilia” nella Sigi dovrebbero entrare altri 2 soci, ma tra questi non risulta la Grimaldi Group, il gruppo potrebbe essere coinvolto come sponsor.