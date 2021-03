Una sala scommesse clandestina mascherata da cartoleria è stata scoperta e sequestrata a Catania alla Polizia di Stato.

Al titolare, che aveva registrato l’attività come cartoleria ed internet Point, è stata elevata una multa di 100 mila euro e disposta la chiusura per cinque giorni.





Nel locale, in viale Mario Rapisardi, come riporta “LaSicilia.it”, era possibile effettuare scommesse su una piattaforma telematica non autorizzata perchè non collegata al dell’Azienda Autonoma Monopoli di Stato.