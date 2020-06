Stando a quanto riferito da “Sicra Press”, questa mattina la Guardia di Finanza avrebbe convocato al centro sportivo Pietro Lo Monaco, ex amministratore delegato del Catania, per un interrogatorio. Il colloquio è durato circa tre ore, cominciato alle 10.00 e terminato verso le 13.00, nel quale sarebbero state fatte domande sulla gestione del club degli ultimi anni e sulla pesantissima situazione debitoria in cui versa la società etnea. Questi alcuni rumors che si aggiungono alle vicende giudiziarie già note riguardanti il club rossazzurro.