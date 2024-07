Catania, l’ex rosa Luperini si presenta: «Dal Pontedera fino a Terni porto dentro tutto nel cuore da ogni annata»

L’ex centrocampista rosanero Luperini è diventato un nuovo calciatore del Catania. Il calciatore, ai microfoni ufficiali del club, ha dichiarato:

«Sono veramente troppo felice, ci tengo a ringraziare il presidente, il vice presidente, il direttore Faggiano ed il mister per l’opportunitá, non vedo lora di ricambiare la fiducia in campo. Quando é arrivata la chiamata del direttore mi ha subito stuzzicato il grande progetto della societá, la grande tifoseria e cittá, ho colto la palla al balzo. Assisi é un bellissimo posto, si sta bene. C’é un bell’hotel, il campo vicino, tutto super comodo ed il gruppo mi ha accolto benissimo. Ora sta a me ricambiare. Ho giá giocato con Furlan, Curado e con tanti altri ci ho giocato contro, conosco tutti».

«Dal Pontedera e dalle giovanili della Sampdoria fino a Terni porto dentro tutto nel cuore da ogni annata, anche quelle negative. Quale ruolo? Mi metto a disposizione dei compagni e del mister, sono molto versatile, posso ricoprire un pó tutti i ruoli. Non vedo l’ora di iniziare la stagione. Speriamo che in tanti ci seguiranno allo stadio e di coinvolgere tutti quanti, sono certo che sará cosí. Sicuramente sará un’annata stupenda. Ci tengo a ringraziare tutti i miei ex compagni, la Ternana per avermi acquistato – in particolare il direttore Capozucca con cui ho trascorso una stagione intensa – e per avermi poi dato l’opportunitá di trasferirmi a Catania».