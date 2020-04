L’edizione odierna de “La Sicilia” si sofferma sulla cessione del Catania. Proseguono riunioni e videoconferenze per giungere ad una soluzione. Ieri, i consulenti della società etnea hanno valutato le offerte della cordata Pellegrino-Pagliara. Si è partiti da 2 milioni per arrivare a 5, ma ci sarebbe il tentativo di separare il Catania dal Village di Torre del Grifo. Tuttavia, ciò non sarebbe possibile.