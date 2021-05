La querelle tra Joe Tacopina e l’avvocato Salvo Arena potrebbe finire in tribunale.

Stando a quanto riportato da “Unica Sport” infatti, Arena avrebbe affermato di non aver ottenuto da Tacopina evidenze documentali per chiudere l’operazione con la Sigi per l’acquisizione del Calcio Catania, dichiarando inoltre di non sapere da dove abbia preso Tacopina gli 800 mila dollari dati alla Sigi e che non gli dovrebbero essere restituiti perchè non ha esercitato il diritto di convertirli in azioni del Calcio Catania entro il 26 aprile. Arena infine avrebbe affermato anche che Tacopina, a causa delle lungaggini burocratiche, “ha voglia di prendere il Catania fallito”.





Adesso è attesa la replica da parte dell’italo-americano, il quale si preannuncia durissima. Da rumors provenienti dagli Stati Uniti, pare che l’avvocato sarĂ citato in giudizio.