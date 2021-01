Il Catania è molto vicino a mettere a segno un colpo in difesa. Si tratta di Simone Sales del Monopoli.

Stando a quanto riferito da “Unicasport.it”, il difensore classe 1988 è pronto a vestire il rossazzurro in questa finestra di mercato andando a rinforzare un reparto arretrato che fin da inizio stagione aveva evidenziato delle carenze numeriche.





Ai piedi dell’Etna ritroverà mister Raffaele, suo grande estimatore sotto la cui guida ha militato nel Potenza nelle stagioni 18/19 e 19/20.

Si tratta di un centrale destro, utilizzabile sia in una difesa a tre che a quattro. All’occorrenza può essere impiegato anche come esterno basso. Sales riesce a sfuttare al massimo i suoi 185 cm di altezza rendendosi pericoloso nei calci piazzati a favore ed in grado di vincere i contrasti sulle palle alte.