Passo importante per il closing Tacopina-Catania.

Secondo quanto riportato da “Catanista.eu” il Comune di Mascalucia sta per inviare l’accettazione sulla base della proposta inviata dai legali del Catania per chiudere il forte debito.





Il club rossazzurro verserà in primis i due milioni e cento per pagare i tributi legati ad Imu Tasi e Tari non pagati nel tempo. Gli oneri giudiziari verranno pagati con la realizzazione di opere in favore del Comune di Mascalucia.