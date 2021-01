La prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla tragica scomparsa di una bambina a Palermo.

Sgomento e bandiere a mezz’asta in segno di lutto a Palermo. La cintura di un accappatoio stretta al collo, per una tragica e folle sfida dilagante sui social, è costata la vita alla piccola Antonella. Vani i tentativi di salvarla in ospedale.





Contagi ancora alti, per Musumeci possibile un lockdown totale.