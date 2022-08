Attraverso i propri social, Questo i Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud del “Massimino”, quando si avvicina la presentazione della Campagna Abbonamenti per la stagione 2022/23, che vedrà il Catania ripartire dal campionato di Serie D, lancia il seguente messaggio:

“Quando si aprirà la campagna abbonamenti, ci dovrà essere un fiume in piena rossazzurro verso i botteghini. Ciò che hanno detto finora lo hanno fatto, niente è stato lasciato al caso o fatto in maniera approssimativa. Quindi lasciamo perdere le promesse vane, i paroloni da post su Facebook, l’ostentare questo scalpitare. Contano i fatti e non le parole. Si devono tramutare in abbonamenti tutte quelle parole, tutti quei propositi tanto sbandierati. Il Massimino per ogni partita casalinga dovrà essere stracolmo, dobbiamo dare le ali a questa nuova squadra, dobbiamo dare una cornice spettacolare che faccia tremare le gambe ai giocatori avversari. Il modus operandi del catanese medio che presenzia lo stadio in base ai risultati, va definitivamente messa in soffitta. Adesso più che mai, dopo le tristi vicende scaturite dal fallimento del dicembre scorso, bisogna presenziare in massa partita dopo partita e non solo quando i risultati fanno il loro effetto. Sarà un campionato difficile ed insidioso, da approcciare con nuova mentalità, senza aspettative stellari, ma con la voglia di costruire una promozione partita dopo partita. E la base per questa costruzione deve essere più che solida, deve essere fatta di amore e passione. Tutti riconoscono nel tifoso catanese una passione prorompente e profonda verso la propria squadra, è il momento di dimostrarlo. Abboniamoci in massa!”.