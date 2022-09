Il tecnico del Catania, Giovanni Ferraro ha commentato in sala stampa la vittoria contro la Ragusa.

Ecco le sue parole:

«E’ importante partire col piede giusto e la vittoria è arrivata grazie alla buona prestazione di tutta la squadra. Adesso abbiamo dieci giorni di tempo per allenarci e pensare alla prossima gara al “Massimino” contro il San Luca. Bene partire con i tre punti per dare anche soddisfazioni ai nostri tifosi che oggi ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine. Faccio i complimenti a tutti, chi è sceso in campo e chi non è stato convocato. Mi sono piaciuti gli attaccanti ma anche la difesa. Il nostro portiere ha fatto qualche parata ma sono contento come hanno lavorato tutti i reparti. Rispetto a San Cataldo abbiamo avuto più tempo per conoscersi e migliorare la condizione fisica. I calciatori si allenano bene, il gruppo è unito e questo è importante. Adesso siamo sulla strada giusta e al Massimino ci aspetta una grande partita davanti alla nostra gente giorno 28».