I test e poi gli allenamenti a Torre del Grifo per il Catania. Il club etneo è già al lavoro agli ordini di mister Cristiano Lucarelli e nella giornata odierna non è stata evidenziata alcuna positività al Covid-19. Ecco il comunicato: “Il Calcio Catania rende noto che a seguito dei test diagnostici svolti ieri e nella giornata odierna non è stata evidenziata alcuna positività al Covid-19. Nel pieno rispetto della normativa vigente, i calciatori hanno già svolto a Torre del Grifo una serie di allenamenti individuali”.