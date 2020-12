Quest’oggi, mercoledì 16 dicembre, secondo quanto riporta “Tuttocalciocatania.com”, scadono i termini per il pagamento degli emolumenti di settembre e ottobre 2020 a tesserati e dipendenti.

Il Catania , non incorrerà in alcun tipo di sanzione rispettando gli impegni senza nessun tipo di problema. Tutto questo mentre prosegue la trattativa per l’acquisizione del club.