E’ corsa contro il tempo per il Catania. Secondo quanto riportato da “La Sicilia”, i giudici, analizzato il parere del pm, potrebbero decidere di decretare lo stato di insolvenza della Meridi. Se ciò verrà confermato, tutte le somme che Meridi deve resitituire (i crediti alle società della holding Finaria) potrebbero trascinare in questa situazione il Catania: e tutto ciò accelererebbe, pertanto, il discorso cessione. Non resta che attendere la data dell’udienza fissata per il 7 gennaio 2020.