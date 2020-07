Ultime ore d’attesa per conoscere il nuovo proprietario del Calcio Catania, che verrà fuori dalle aule del Tribunale, dopo l’asta competitiva in programma domani alle ore 11.00. Stando a quanto riferito da “Newscatania.com”, si partirà dall’offerta della Sigi, che – come comunicato dalla stessa Spa – stamani alle ore 11.27 ha fatto pervenire l’offerta d’acquisto tramite i propri legali – l’avv. e presidente del CdA, Giovanni Ferraù, e l’avv. Giuseppe Augello -. La base d’asta è stata fissata a € 1.304.000,00, ai quali andrà aggiunto l’aumento minimo previsto di € 25.000,00. In caso di partecipazione alla gara di più soggetti, si potrà procedere al rialzo della propria offerta, partendo da un minimo di € 25.000,00 e con 60 secondi a disposizione. Nelle linee guida si legge anche che “se non potesse individuarsi un maggior offerente perché tutte le offerte risultano di eguale importo e non vi siano offerte in aumento il Giudice potrà aggiudicare il bene a favore di chi risulterà aver trasmesso per primo l’offerta”. L’aggiudicazione sarà immediatamente effettiva, ma bisognerà attendere la stipula del contratto presso il Notaio, entro e non oltre cinque giorni dal momento dell’aggiudicazione.