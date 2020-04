Intervenuto ai microfoni di “Unicasport.it”, Giuseppe Di Natale, amministratore delegato del Catania, ha fatto il punto sulla situazione relativa alla cessione del club etneo: «La vendita del Catania è l’obiettivo primario, chi ha rispettato tutto l’iter per l’acquisto sa quanto deve offrire, ma al momento non posso garantire sull’esito positivo della trattativa. Sono consapevole che il tempo a disposizione è breve, ma non stiamo dormendo la notte e valutando tutte le offerte compresa quella del Comitato. Di più non posso dire anche per rispetto nei confronti dei possibili altri acquirenti. – continua Di Natale – ventuali promissari acquirenti che hanno chiesto informazioni. I requisiti dell’offerta di vendita sono la fattività nel soddisfare i creditori e la propositività per sviluppare al meglio l’aspetto sportivo. Ci siamo dati come data per raggiungere un risultato il 30 giugno».